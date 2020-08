Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie w wersji Reforged. Pierwszy gameplay z fanowskiego projektu

youtube.com

Władca Pierścieni: Bitwa o Śródziemie to jedna z najlepszych gier w tym popularnym uniwersum. Ta strategia czasu rzeczywistego z 2004 roku nie tylko zebrała świetne oceny w branżowych mediach, ale też okazała się sukcesem komercyjnym - w ciągu kilka miesięcy od premiery sprzedano ponad 1 milion egzemplarzy. Po latach fani postanowili przywrócić ten tytuł do życia za sprawą The Battle For Middle-Earth: Reforged - nieoficjalnego remake’u na silniku Unreal Engine 4, który ma przenieść lubianą rozgrywkę w zupełnie nową, współczesną oprawę graficzną.

O istnieniu tego projektu wiedzieliśmy już wcześniej, jednak dopiero teraz w sieci pojawił się konkretny gameplay. Trwający około 18 minut materiał przedstawia rozgrywkę i trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę solidnie - szczególnie, jak na coś tworzonego przez grupę zapaleńców. Twórcy BFME Reforged mówią też, że są świadomi pewnych problemów i niedoskonałości i proszą o komentarze, dzięki którym będą mogli wprowadzać poprawki.

The Battle for Middle-Earth: Reforged nie ma jeszcze ustalonej daty premiery.