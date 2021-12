Władca Pierścieni: Harvey Weinstein prawie zwolnił Petera Jacksona i uśmiercił trzy postacie

fot. Materiały Prasowe

Władca Pierścieni to jedna z najbardziej wpływowych serii, jakie kiedykolwiek powstały na podstawie powieści J.R.R. Tolkiena. Jednakże, filmowa adaptacja Petera Jacksona napotkała wiele problemów we wczesnym etapie rozwoju.

Ken Kamins (menedżer Jacksona) niedawno wyjaśnił, jak Harvey i Bob Weinstein prawie odciągnęli reżysera od projektu i uśmiercili trzy postacie. Świat miałby zupełnie innego Władcę Pierścieni, gdyby tak się stało.

Kultowa seria rozpoczęta w Miramax

Prace nad Władcą Pierścieni rozpoczęły się w wytwórni Miramax. W tamtym czasie to właśnie Weinsteinowie prowadzili studio i podejmowali wielkie decyzje. The Independent przeprowadził wywiad z Kaminsem i opowiedział o wczesnym rozwoju popularnej serii filmów.

Jackson był szczęśliwy, że podpisał umowę first-look z Miramax. Każdy tego typu kontrakt zawiera klauzulę przyznającą (za opłatą lub innym świadczeniem obejmującym określony okres czasu) prawo pierwokupu, prawo pierwszej odmowy lub prawo pierwszej oferty (zwane również prawem pierwszych negocjacji) drugiej stronie, która następnie otrzymuje szansę na pierwsze "spojrzenie" (możliwość zakupu, współwłasności, inwestycji, licencji).

Harvey był podekscytowany. Uznaliśmy to za bardzo zachęcające i pomyśleliśmy, że będziemy mieli miejsce na opowiedzenie tych historii, tylko nie zwracaliśmy uwagi na polityczną dynamikę pomiędzy Miramaxem, a Disneyem. Disney ustalił limit budżetowy dla Miramaxu, a Władca Pierścieni znacznie przekraczał ich możliwości. Kiedy Disney zdał sobie sprawę z budżetu i z tego, że będziemy kręcić filmy równolegle, a reżyser nie jest z najwyższej półki, dali jasno do zrozumienia, że nie są na pokładzie. Rozpoczął się więc bardzo męczący proces, w którym Harvey nie chciał się przyznać do nacisków ze strony Disneya, a jednocześnie mówił Peterowi, że to jest to, co musi zrobić.

Quentin Tarantino miał zastąpić Petera Jacksona? Pierwotne pomysły i wymagania

Weinsteinowie mieli wiele pomysłów na Władcę Pierścieni, w tym zabicie trzech hobbitów. Chcieli zrobić trylogię w jednym filmie (2,5 h). Praca Jacksona była zagrożona, jeśli nie posłuchałby Weinsteinów.

Bob Weinstein zasugerował w pewnym momencie, żebyśmy zabili trzech z Hobbitów. Disney nie chciał [adaptacji] i stosunki między Peterem, a Miramaxem się popsuły. Harvey z empatycznego mężczyzny zmienił się w Mr. Hyde'a. Groził Peterowi, że reżyserią zajmie się Quentin Tarantino, jeśli nie będzie w stanie zrealizować całego pomysłu w jednym filmie, który będzie trwał dwie i pół godziny (co było dokładnym przeciwieństwem tego pierwotnego założenia).

Władca Pierścieni ostatecznie trafił do New Line, ale Weinsteinowie nie ułatwili tego procesu.

W końcu poszedłem do Harveya i powiedziałem: 'Musisz dać nam okienko, żebyśmy mogli to sprzedać. Tradycyjne okno [na próbę sprzedaży nieruchomości innemu studiu] wynosi od 6 do 12 miesięcy. Dał nam na to trzy tygodnie.

Jak się okazuje, lista życzeń była długa. Amerykański producent filmowy zażądał 12 milionów dolarów zaliczki (na pokrycie "strat" Miramaxu) oraz pięć procent od całości brutto. Dodatkowo chciał być wymieniony jako producent wykonawczy.

Władca Pierścieni jest jedną z najlepiej zarabiających serii filmowych wszech czasów

Władca Pierścieni zarobił ponad 2,991 miliarda dolarów w globalnym box office, co czyni go jedną z najbardziej dochodowych serii filmowych wszech czasów.

Amazon produkuje serial Władca Pierścieni osadzony w Drugiej Erze Śródziemia, co umieszcza go tysiące lat przed jakimikolwiek innymi odsłonami serii do tej pory.

8-odcinkowy sezon będzie miał premierę 2 września 2022 roku.

