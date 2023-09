Władca Pierścieni, DC i inne - potencjał tych franczyz jest niewykorzystywany

Źródło: materiały prasowe

Jak donosi The Wrap, szef Warner Bros. Discovery David Zaslav podczas konferencji Goldman Sachs Communacopia and Technology wypowiedział się o franczyzach, które należą do jego korporacji. Powiedział wprost: uznaje, że są one niewykorzystywane i tym samym daje znać, że potencjał tutaj jest o wiele większy na nowe historie.

Franczyzy Warner Bros. są niewykorzystywame

- Jedną z prawdziwych zalet Warner Bros. to własność intelektualna, która należy do studia. Dla nas prawdziwym wyzwaniem jest to, że nasze świetne treści - Harry Potter, DC oraz Władca Pierścieni były do tej pory niewykorzystywane. Wierzymy, że dla naszych udziałowców jest duża wartość w 10-letnim planie dla DC - prawdziwym planie z tymi projektami, a także z wprowadzeniem serialu Harry Potter do HBO na 10 lat oraz w zrobieniu wielu filmów w świecie Władcy Pierścieni.

O Harrym Potterze i DC wiemy z wielu doniesień medialnych. Tutaj trwają prace. Natomiast plany na kolejne filmy w świecie Władcy Pierścieni nie zostały jeszcze sprecyzowane. Wiemy, że w produkcji jest kinowy film anime Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. W plotkach sugerowano różne filmy o znanych postaciach z trylogii, ale do tej pory żadne decyzje nie zostały ogłoszone. Najpewniej to się nie zmieni do zakończenia strajku scenarzystów.