Guy Ritchie szykuje serial o gangsterach. Obsada już imponuje - Tom Hardy i inni

fot. materiały prasowe

Serial The Associate [tytuł roboczy] to nowy projekt reżysera i scenarzysty Guya Ritchie'ego, który powstaje dla Paramount+. Za produkcję odpowiadają Showtime i MTV. Ujawniono, że główne role zagrają Tom Hardy (Venom 3), Helen Mirren (znana ostatnio z serialu 1923) oraz Pierce Brosnan (kultowy James Bond). Cała trójka finalizuje szczegóły kontraktów. Ritchie wyreżyseruje serial. Za scenariusz odpowiadają Ronan Bennett, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin oraz Ivan Atkinson.

The Associate - o czym jest serial?

Historia skupia się na dwóch pokoleniach gangsterów i opowiada o prowadzeniu przez nich interesów, skomplikowanych relacjach i o człowieku, do którego zawsze zwracają się po pomoc w rozwiązaniu problemów.

Tom Hardy zagra Harry'ego, który jest fixerem, czyli osobą rozwiązującą różne problemy osób, dla których pracuje. Helen Mirren i Pierce Brosnan grają szefów rodziny gangsterskiej, będąc jej najstarszymi przedstawicielami.

Przypomnijmy, że Tom Hardy współpracował wcześniej z Ritchiem przy filmie RocknRolla. Natomiast Helen Mirren i Pierce Brosnan niedawno zakończyli pracę nad projektem Netflixa The Thursday Murder Club, więc znów będą mieć okazję współpracować.