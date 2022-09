Władca Pierścieni - kolor skóry Harfootów zgodny z Tolkienem? Tak twierdzi Neil Gaiman

Robert Aramayo (Elrond) - aktor nie zebrał wielkiego doświadczenia w istotnych filmowych rolach (udział w Zwierzętach nocy, Martwym punkcie i Pustym człowieku), ale rola w Pierścieniach Władzy może być dla niego pomostem do wielkiej kariery. Serialowo mogliśmy ostatnio oglądać go w Co kryją jej oczy w roli Roba, a także jako młodego Neda Starka w Grze o tron. (zdjęcie z Gry o tron).