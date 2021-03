Amazon.pl wystartował. Amerykański gigant zakupowy oficjalnie wchodzi na polski rynek

Pod koniec stycznia 2021 roku amerykański koncern e-commerce Amazon poinformował, że rozpoczyna prace nad wdrożeniem w pełni funkcjonalnej polskojęzycznej wersji serwisu. Choć użytkownicy z naszego kraju już od dawna mogli bezproblemowo robić zakupy za pośrednictwem tej platformy, przez lata domyślną witryną był dla nas niemiecki Amazon.de. Doczekaliśmy się nawet polskojęzycznej nakładki do tego serwisu, ale przedsiębiorcy z Polski nie mieli pełnoprawnego dostępu do usługi.

Na zakończenie wstępnych prac wdrożeniowych nie trzeba było zbyt długo czekać. Amazon.pl wystartował już po kilku tygodniach od rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń od rodzimych przedsiębiorców, oferując pełen pakiet świadczeń. Klienci z Polski będą mieć dostęp do pomocy technicznej 24 godziny na dobę, darmowej dostawy dla zamówień realizowanych przez Amazon na kwotę powyżej 100 zł oraz dostęp do milionów produktów od międzynarodowych i polskich marek.

Wraz z debiutem Amazon.pl otrzymaliśmy także spersonalizowane oferty na część urządzeń od Amazonu. Za pośrednictwem polskojęzycznej odsłony serwisu kupimy m.in. głośniki z serii Amazon Echo czy Kindle’a Paperwhite. Niestety droższe modele czytników nadal będziemy musieli kupować za pośrednictwem Amazon.de.

Już po kilku minutach obcowania z Amazon.pl widać, że serwis jest dopiero we wczesnej fazie rozwojowej. Nie tylko nie oferuje dostępu do części urządzeń korporacji, co kilka chwil wysypuje się i przenosi użytkownika na stronę z błędem. Podczas próby założenia konta pięciokrotnie witryna zawiesiła się, a dopiero trzeci kod weryfikacyjny został zatwierdzony przez platformę. Musi minąć jeszcze kilka tygodni, aby Amazon.pl na dobre zadomowił się na naszym rynku. Kiedy do tego dojdzie, na poważnie rozpocznie drogę do zawalczenia o klientów rodzimego Allegro.