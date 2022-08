Władca Pierścieni - najlepsze gry zdaniem krytyków. W Śródziemiu królują strategie, akcja i MMORPG

fot. materiały prasowe

Władca Pierścieni to jedna z najpopularniejszych marek fantasy w historii. Duże zainteresowanie ze strony fanów sprawia, że uniwersum to jest ciągle rozbudowywane o nowe produkcje. Wśród nich nie brak też gier, które potrafią być naprawdę zróżnicowane. Doczekaliśmy się już między innymi strategii, karcianek, a nawet tytułów nastawionych na sieciową kooperację lub rywalizację. Dziś postanowiliśmy przyjrzeć się tym, które spotkały się z największym uznaniem ze strony krytyków. W poniższej galerii znajdziecie najlepsze gry w uniwersum Władcy Pierścieni zdaniem recenzentów.

Władca Pierścieni - najlepsze gry z akcją w Śródziemiu

Kryterium doboru poniższych tytułów było bardzo proste. Wybieraliśmy te gry, które osiągnęły najwyższą średnią ocen krytyków w serwisie Metacritic. W przypadku, gdy dana produkcja ukazała się na kilku platformach, wybieraliśmy wersję, która osiągnęła najlepszy wynik.

13. The Lord of the Rings: War in the North – średnia ocen 66/100 na Metacritic

Oczywiście na tym nie koniec, bo w przyszłości czekają nas debiuty kolejnych produkcji, w tym skradanki The Lord of the Rings: Gollum oraz kolekcjonerskiego RPG powstającego z myślą o urządzeniach mobilnych, czyli The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth.