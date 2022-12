Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - to one wyreżyserują 2. sezon. Postawiono na kobiety za kamerą

Amazon

Deadline podaje, że kontynuacja Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy będzie należeć do płci pięknej. To właśnie kobiety staną za sterami produkcji i wyreżyserują 2. sezon serialu Amazona. Za kamerą ponownie zasiądzie Charlotte Brändström - jedyna kobieta reżyser w debiutującym sezonie. Teraz pokieruje całkowicie żeńskim zespołem, do którego dołączyły dwie niezwiązane wcześniej z franczyzą reżyserki. Są to Sanaa Hamri i Louise Hooper.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - odcinki

Ujawniając informacje dotyczące kwestii reżyserii, pośrednio potwierdzono również, że sezon 2. będzie składał się z takiej samej liczby odcinków jak sezon 1. Powracająca Charlotte Brändström, która poprzednio wyreżyserowała dwa epizody - odcinek 6. i 7., teraz poprowadzi cztery odcinki. Przejmie stanowisko głównego reżysera od Wayne'a Yipa i będzie również pełnić funkcję współproducenta wykonawczego. Natomiast Hamri i Hooper otrzymają po dwa odcinki.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - data premiery 2. sezonu nie jest znana.