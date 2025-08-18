Gwiazda Stranger Things zagra potężną postać w 3. sezonie Pierścieni Władzy? Nowe informacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

foto. Prime Video

Reklama

Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstaje 3. sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Ma w nim dojść do pewnego przeskoku czasowego i niewykluczone, że będzie to finałowa odsłona produkcji Prime Video. Pojawiły się pierwsze doniesienia obsadowe, a także nowe informacje na temat fabuły.

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – powróci ktoś więcej niż Gandalf. Potwierdzono hobbita

Jak podaje Fellowship of Fans za pośrednictwem portalu X (wcześniej Twitter), Jamie Campbell Bower, znany z roli Vecny w Stranger Things, ma być nowym członkiem obsady 3. sezonu Pierścieni Władzy. To największy dodatek do obsady nowej serii. Postać roboczo nazywa się "Arlen" i jest opisywana jako szlachetnie urodzony rycerz. Nie będzie on Thranduilem ani Oropherem.

fot. (@FellowshipFans)

Fani od razu zaczęli spekulować. Z racji odrzucenia tamtych możliwych ról, wielu z nich widzi Bowera w roli Celeborna, zaginionego męża Galadrieli lub Glorfindela, który jeszcze nigdy nie pojawił się w aktorskiej adaptacji historii J.R.R. Tolkiena.

Podzielono się też nowymi informacjami odnośnie fabuły:

Elfy wyślą prośbę o wsparcie Numenoryjczyków w wojnie z Sauronem, który zacznie podbijać Eriador.

Z powodu przeskoku czasowego elfy zaczną mieć dłuższe włosy.

Najpotężniejsze postaci Śródziemia wg redakcji naEKRANIE.pl