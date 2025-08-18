Reklama
Gwiazda Stranger Things zagra potężną postać w 3. sezonie Pierścieni Władzy? Nowe informacje

Pojawiły się pierwsze nowe informacje w sprawie 3. sezonu Pierścieni Władzy. W obsadzie pojawiło się znane nazwisko, a przy okazji zdradzono kilka detali fabularnych. Fani doczekają się debiutu jednej postaci z uniwersum J.R.R. Tolkiena?
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy foto. Prime Video
Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstaje 3. sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Ma w nim dojść do pewnego przeskoku czasowego i niewykluczone, że będzie to finałowa odsłona produkcji Prime Video. Pojawiły się pierwsze doniesienia obsadowe, a także nowe informacje na temat fabuły.

Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – powróci ktoś więcej niż Gandalf. Potwierdzono hobbita

Jak podaje Fellowship of Fans za pośrednictwem portalu X (wcześniej Twitter), Jamie Campbell Bower, znany z roli Vecny w Stranger Things, ma być nowym członkiem obsady 3. sezonu Pierścieni Władzy. To największy dodatek do obsady nowej serii. Postać roboczo nazywa się "Arlen" i jest opisywana jako szlachetnie urodzony rycerz. Nie będzie on Thranduilem ani Oropherem.

Fani od razu zaczęli spekulować. Z racji odrzucenia tamtych możliwych ról, wielu z nich widzi Bowera w roli Celeborna, zaginionego męża Galadrieli lub Glorfindela, który jeszcze nigdy nie pojawił się w aktorskiej adaptacji historii J.R.R. Tolkiena.

Podzielono się też nowymi informacjami odnośnie fabuły:

  • Elfy wyślą prośbę o wsparcie Numenoryjczyków w wojnie z Sauronem, który zacznie podbijać Eriador.
  • Z powodu przeskoku czasowego elfy zaczną mieć dłuższe włosy.

Najpotężniejsze postaci Śródziemia wg redakcji naEKRANIE.pl 

Źródło: X (@FellowshipFans)

