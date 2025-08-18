Gwiazda Stranger Things zagra potężną postać w 3. sezonie Pierścieni Władzy? Nowe informacje
Pojawiły się pierwsze nowe informacje w sprawie 3. sezonu Pierścieni Władzy. W obsadzie pojawiło się znane nazwisko, a przy okazji zdradzono kilka detali fabularnych. Fani doczekają się debiutu jednej postaci z uniwersum J.R.R. Tolkiena?
Pojawiły się pierwsze nowe informacje w sprawie 3. sezonu Pierścieni Władzy. W obsadzie pojawiło się znane nazwisko, a przy okazji zdradzono kilka detali fabularnych. Fani doczekają się debiutu jednej postaci z uniwersum J.R.R. Tolkiena?
Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstaje 3. sezon serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. Ma w nim dojść do pewnego przeskoku czasowego i niewykluczone, że będzie to finałowa odsłona produkcji Prime Video. Pojawiły się pierwsze doniesienia obsadowe, a także nowe informacje na temat fabuły.
Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma – powróci ktoś więcej niż Gandalf. Potwierdzono hobbita
Jak podaje Fellowship of Fans za pośrednictwem portalu X (wcześniej Twitter), Jamie Campbell Bower, znany z roli Vecny w Stranger Things, ma być nowym członkiem obsady 3. sezonu Pierścieni Władzy. To największy dodatek do obsady nowej serii. Postać roboczo nazywa się "Arlen" i jest opisywana jako szlachetnie urodzony rycerz. Nie będzie on Thranduilem ani Oropherem.
Fani od razu zaczęli spekulować. Z racji odrzucenia tamtych możliwych ról, wielu z nich widzi Bowera w roli Celeborna, zaginionego męża Galadrieli lub Glorfindela, który jeszcze nigdy nie pojawił się w aktorskiej adaptacji historii J.R.R. Tolkiena.
Podzielono się też nowymi informacjami odnośnie fabuły:
- Elfy wyślą prośbę o wsparcie Numenoryjczyków w wojnie z Sauronem, który zacznie podbijać Eriador.
- Z powodu przeskoku czasowego elfy zaczną mieć dłuższe włosy.
Najpotężniejsze postaci Śródziemia wg redakcji naEKRANIE.pl
Źródło: X (@FellowshipFans)
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1936, kończy 89 lat
ur. 1933, kończy 92 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1991, kończy 34 lat
ur. 1958, kończy 67 lat