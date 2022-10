Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Mordor na zdjęciach z planu 2. sezonu serialu

fot. Amazon Prime Video

Obecnie w Wielkiej Brytanii trwają zdjęcia do 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Produkcja tym razem nie jest kręcona w Nowej Zelandii, jak to miało miejsce w przypadku premierowej odsłony, która miała swój finał 14 października. Do sieci trafiły zdjęcia planu produkcji w Hankley Common w Wielkiej Brytanii, które zostały zrobione przez gapiów.

Przedstawiają one zgliszcza pewnej wioski oraz kamień z tajemniczymi runami. Raczej na pewno plan przedstawia Mordor, który powstał w 6. odcinku 1. sezonu po wybuchu Góry Przeznaczenia. Link do artykułu ze zdjęciami jest dostępny poniżej.

Jak na razie nic nie wiadomo na temat fabuły 2. sezonu produkcji. Podobno intryga związana z Sauronem ma odegrać jeszcze większą rolę. Nie ujawniono również żadnej przybliżonej daty premiery nowej odsłony. Na pewno w obsadzie powrócą między innymi Morffyd Clark, Charlie Vickers, Markella Kavenagh, Daniel Weyman oraz Robert Aramayo.