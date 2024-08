Sauron będzie grany przez dwóch aktorów w 2. sezonie Pierścieni Władzy. Znamy nazwisko

Fot. Amazon

W drugim sezonie serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy mamy zobaczyć w pełnej krasie, jak Sauron zmienia formy i manipuluje w ten sposób mieszkańcami Śródziemia. Nowe wideo promocyjne potwierdza zaś, że w tym celu zagra go więcej niż jeden aktor. Do tej pory w rolę antagonisty, pod przykrywką Halbranda, wcielał się się Charlie Vickers. Teraz dołączy do niego Jack Lowden.

2. sezon Pierścieni Władzy - Sauron będzie grany przez dwóch aktorów

Jack Lowden zagra wersję Saurona z przeszłości. Aktor potwierdził, że jego scena rozgrywa się na wiele lat przed wydarzeniami z Pierścieni Władzy. Z wideo można wywnioskować, że zobaczymy początki konfliktu Saurona z Adarem, który wydaje się nieco cieplej postrzegać orków niż główny złoczyńca.

Wideo możecie zobaczyć poniżej.

Pierścienie Władzy - zdjęcia z 2. sezonu. Sauron, Tom Bombadil i inni

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - sezon 2 - Tom Bombadil