Awatar: Ostatni władca wiatru - w 2. sezonie nastąpi skondensowanie historii. O co chodzi?

Awatar Ostatni władca wiatru po uzyskaniu dobrych wyników oglądalności został przedłużony o dwa kolejne sezony, które zostaną nakręcone jednocześnie. Serial aktorski powstaje na podstawie animacji Awatar: Legenda Aanga, która liczyła 3 serie po 20 odcinków. Z nadmiaru materiału do adaptacji nastąpią zmiany w fabule produkcji Netflix, co potwierdził producent wykonawczy Jabbar Raisani w rozmowie z serwisem The Direct podczas Paleyfest 2024.

Myślę, że to będzie bardzo przypominać 1. sezon. Serial animowany zawiera wiele treści. Będziemy się temu wszystkiemu przyglądać, bo nie mamy takiej liczby odcinków, jak w animacji. Z pewnością nastąpi pewne skondensowanie, które musi mieć miejsce.

Z kolei Paul Sun-Hyung Lee, który wcielał się w wujka Iroha, został zapytany przez The Direct, czy istnieje szansa na więcej oryginalnych momentów jego postaci w 2. sezonie, które nie pochodzą z animacji. Aktor przyznał, że nie ma pojęcia, co twórcy dla nich zaplanowali.

Wiem, że dostajemy szansę dokończenia opowieści. Oczywiście szablonem będzie dla nas serial animowany. Ale poza tym to nie wiem, jak zamierzają zremiksować te historie. Nikt mi nic nie mówi, więc po prostu pojawię się na planie. I tak, mam nadzieję, że będziemy mieli lepsze i jaśniejsze pojęcie, dokąd zmierzamy z tym w przyszłości, ale w tej chwili nie mam pojęcia, co się stanie.

Obecnie trwają prace nad filmową kontynuacją serial animowanego Awatar: Legenda Aanga. Wiadomo jedynie, że historia skupi się na starszym Aangu i jego przyjaciołach. Raisani został zapytany czy nowa produkcja będzie mieć jakikolwiek wpływ na przyszłe odcinki aktorskiego serialu.

Nie, nie na tym etapie. Tak naprawdę przyglądamy się serialowi animowanemu pod kątem tego, co było wcześniej, a mniej, co obecnie robią w nowych filmach.

Twórca przyznał, że byłby zainteresowany nie tylko potencjalną aktorską adaptacją Legendy Korry (sequel Avatar: Legenda Aanga), ale wszystkim, co jest w tym uniwersum.

Wszystkie sezony Awatar: Legenda Aanga, Legendy Korry oraz Awatar: Ostatni władca wiatru są dostępne na platformie Netflix.