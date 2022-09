Władca Pierścieni - serial zmienia genezę mithrilu. Fani Tolkiena mogą być zdumieni

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nowy odcinek serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy na pewno zdumiał wielu fanów twórczości Tolkiena. Chodzi o ujawnienie genezy mithrilu, czyli specjalnego metalu, który odkryto w górach Morii. Jest to pokazane inaczej, niż w książkach Tolkiena i zarazem sugeruje, jak bardzo ten wątek będzie ważny dla fabuły serialu.

Władca Pierścienie - geneza mithrilu

Serial więc pokazuje całkowicie nową genezę cennego kruszcu. Dowiadujemy się tego, od króla znanego jako Gil-galad, który opowiada starą elficką legendę. Została ona stworzona przez twórców serialu, nie przez Tolkiena. Prawdopodobne jej historia osadzona jest pod koniec I Ery. W niej też bezimienny wojownik elfów walczył z balrogiem Morgotha w Górach Mglistych. Elf odkrył jeden z trzech cennych Silmarilów ukrytych w drzewie znajdującym się w górach. Chciał go zdobyć. Natomiast balrog miał na celu jego zniszczenie. Przypomnijmy, że trzy Silmarile zostały stworzone przez Feanora, a potem skradzione przez Morgotha i zabrane do Śródziemia. Spekuluje się więc, że wojownik elfów może być synem Feanora.

W tejże legendzie w pewnym momencie elf umieścił całe swoje magiczne światło w drzewie, a balrog zaatakował je swoim mrokiem. Wówczas błyskawica uderzyła w drzewo i powiązała światło Silmarilu z siłami dobra i zła, które o niego walczyły. Ta sytuacja właśnie wywołała falę energii, która doprowadziła do stworzenia mithrilu w Morii. Dzięki temu kruszec ma światło Silmarilu, siłę i hart balroga, ale też grację elfa. Krasnoludy odkryły mithril podczas wykopalisk w Khazad-dum.

Oznacza to, że mithril to efekt połączenie trzech sił: światła, mroku i Silmarilu. W książkach Tolkiena był tu kruszec naturalnie występujący w górach bez wymyślnej genezy.W filmach i książkach mithril nigdy nie był tak ważny. Jasne, Bilbo a potem Frodo mieli kolczugę zrobioną z tego metalu, ale poza tym nie była to rzecz kluczowa. Wygląda na to, że twórcy nadając temu tak ważnego znaczenia i genezy, mają do tego większe plany. Co więcej tym samym wyjaśniają, dlaczego mithrll jest dostępny tylko w Morii. Niewykluczone, że wspomniany balrog to Zguba Durina, którego znamy z Drużyny Pierścienia i wiemy, że znajduje się w czeluściach Morii. Wiemy też, że ma on pojawić się jeszcze w tym sezonie.

Elfy umierają?

Gil-galad w rozmowie z Celebrimborem zdradził, że światło elfów gaśnie i tym samym koniec końców umrą, jeśli nie odnowią go w Valinorze. Alternatywnym źródłem światła, które może ich uratować jest właśnie mithril z uwagi na właśnie nową genezie. Choć kwestia gasnącego światła jest inspirowana Tolkienem, tam przyczyna jednak była bardziej naturalna, niż tutaj. Było to organiczne, bo kończyłą się epoka elfów, a zaczynała era ludzi.

W pracach Tolkiena była informacją, że elfy słyszały plotkę o odkryciu mithrilu, dlaczego stworzyły niedaleko Eregion, by handlować z krasnoludami z Morii i zdobyć kruszec. W serialowej wersji te "plotki" mogą właśnie wynikać ze wspomnianej przez Gil-galada legendy.

Do końca sezonu został trzy odcinki. Najpewniej kolejnej udzielą następnych odpowiedzi o tym, jak mithril będzie ważny dla tej historii.

