Mała Syrenka – nowy teaser. Kluczowe momenty z życia Arielki

fot. Disney

Mała Syrenka to nadchodzący aktorski film o tytułowej bohaterce znanej z popularnej animacji Disneya. Ariel po uratowaniu Księcia Eryka z katastrofy statku zapragnie żyć poza wodą. Miłość do mężczyzny i szczera chęć poznania życia na lądzie zmotywuje ją do zawarcia umowy z morską czarownicą Urszulą, w ramach której będzie musiała zrzec się syreniego głosu.

W roli głównej występuje Halle Bailey, a w pozostałych rolach: Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Javier Bardem i Melissa McCarthy. Za reżyserię odpowiedzialny był Rob Marshall. Scenariusz stworzyli Jane Goldman i David Magee.

Mała Syrenka – teaser

Do sieci trafiło trzydziestosekundowe nagranie, w którym widzimy istotne chwile z życia Arielki. Filmik przywołuje pierwsze spotkanie Ariel i Eryka na wybrzeżu oraz umowę z podstępną Urszulą. Poza tym daje przedsmak ognistego starcia między morską wiedźmą a władcą Atlantydy. W tle rozbrzmiewa zaś klasyk Disneya Part of Your World w wykonaniu Halle Bailey.

Mała Syrenka - premiera filmu w kinach 26 maja 2023 roku.