Wojenne dziewczyny - zdjęcia z 4. sezonu. Kiedy premiera nowej serii serialu TVP?

Wojenne dziewczyny to serial, który opowiada o kobietach podejmujących walkę z niemieckim okupantem w czasie II wojny światowej. Polska produkcja zadebiutowała na antenie stacji TVP1 w 2017 roku i do tej pory wyemitowano 3. sezony.

W nadchodzącej 4. serii widzowie zobaczą jak Irka po śmierci Kamila próbuje wrócić do normalnego życia. Zaczyna spotykać się z Olkiem, który wyznaje jej miłość. Dziewczyna nie jest jeszcze gotowa poddać się temu uczuciu, choć czuje do niego coś więcej niż tylko sympatię. Ponadto do oddziału Irki, Marysi i Ewki dołącza nowa dziewczyna po szkoleniu małej dywersji. Nitka, o którą początkowo jest zazdrosna Ewka, szybko okazuje się cennym członkiem zespołu. Z kolei Marysia, która jest poszukiwana listem gończym, ukrywa się w Hrubieszowie. Pracuje jako pielęgniarka w szpitalu, w którym Andrzej jest lekarzem. Dziewczyna jest świadkiem wywózki polskich dzieci przez Niemców. Nikt nie wie dokąd trafiają dzieci odebrane rodzicom. W sprawę angażują się pozostałe dziewczyny.

W obsadzie znajdują się Aleksandra Pisula (jako Marysia), Marta Mazurek (Irka), Vanessa Aleksander (Ewa), Maja Szopa (Nitka) i Sebastian Jasnoch (Andrzej).

Wojenne dziewczyny - zdjęcia z 4. sezonu

Wojenne dziewczyny - sezon 4

W opisie pierwszego odcinka 4. sezonu możemy przeczytać:

Do oddziału Irki, Marysi i Ewki dołącza nowa dziewczyna po szkoleniu małej dywersji. Nitka, o którą początkowo jest zazdrosna Ewka, szybko okazuje się cennym członkiem zespołu. Marysia ukrywa się w Hrubieszowie. Pracuje jako pielęgniarka w szpitalu, w którym Andrzej jest lekarzem. Są zmuszeni ukrywać swoją relację przed resztą personelu. Do Warszawy przyjeżdża Karl Meier, siostrzeniec Schnaidera, dziennikarz sportowy oddelegowany z Berlina do pisania reportaży na potrzeby niemieckiej propagandy. Podczas rozmowy z wujem o warszawskiej rzeczywistości dowiaduje się o działalności "polskich bandytów", ogląda też zdjęcie poszukiwanej Marysi, dziewczyna robi na nim wrażenie. Podczas rutynowej obserwacji Irka i Ewka są świadkami brutalnego morderstwa małego chłopca zbierającego węgiel na torowisku. Dziewczyny są wstrząśnięte, postanawiają zająć się oprawcą niewinnego dziecka.

Wojenne dziewczyny - premiera pierwszego odcinka 4. sezonu 19 września o godz. 20:15 na TVP1.