Wojna światów: polska premiera marvelowskiego wydarzenia

Egmont

Wojna światów to najważniejsze wydarzenie Marvela w tegorocznych komiksach wydawanych w Polsce przez Egmont. Najważniejszą częścią opowieści jest album pod takim właśnie tytułem – Wojna światów, który dzisiaj trafił do sprzedaży.

Autorem tej opowieści jest Jason Aaron, zdobywca Nagrody Eisnera i innych najważniejszych komiksowych wyróżnień, znany z takich serii jak: Skalp, Punisher Max czy Conan Barbarzyńca. Rysunki stworzył Russell Dauterman. Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach #1–6 serii War of the Realms i stanowi punkt kulminacyjny wielkiej sagi o Thorze autorstwa Jasona Aarona, na którą składają się również serie: Thor Gromowładny i Thor (z linii wydawniczej Marvel Now), Potężna Thor (Marvel Now 2.0) oraz Thor (Marvel Fresh).

Wojna światów - opis, okładka i plansze

Wojna światów - okładka

Tylko jeden spośród Dziesięciu Światów oparł się czarnoksiężnikowi Malekithowi Przeklętemu – Midgard, królestwo superbohaterów i ludzi. Jego obrońcy zostali jednak zepchnięci do defensywy, a Thor, który jako jedyny mógłby je ocalić, utknął w krainie lodowych olbrzymów. W obliczu zagłady do walki włączają się Spider-Man, Daredevil, Punisher, Ghost Rider, Blade, Czarna Pantera, Wolverine i wielu innych obrońców Ziemi. Czy zdołają powstrzymać inwazję mrocznych elfów i położyć kres okrucieństwom szalonego maga?

Wojna światów - schemat i chronologia historii

Źródło: Egmont