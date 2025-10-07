Wojownicze żółwie ninja same w New Jersey. Pierwsze spojrzenie na nowy film krótkometrażowy
W sieci pojawiły się zdjęcia z krótkometrażowej kontynuacji Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos oraz serialowego Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles. Nowy film krótkometrażowy czerpie inspiracje z klasyka, który wszyscy znacie.
Animowane Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos z 2023 roku okazały się sporym sukcesem, który przerodził się w powstanie serialu Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles, a teraz otrzymujemy pierwsze szczegóły na temat kolejnego projektu będącego animowaną produkcją krótkometrażową z tego samego uniwersum. Nazwa nie jest przypadkowa. Żółwie zaczerpną inspiracje z klasyka, który każdą zimą pojawia się na ekranach telewizorów w polskich domach.
Nowy film z Channingiem Tatumem w roli głównej. Zwiastun urodzonego rabusia
Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 — Lost in New Jersey przeniesie przygody grupy nastoletnich żółwi do New Jersey. Bracia trafią tam za sprawą tajemnicy, którą próbują odkryć. Tajemnicza firma odpowiadająca za tworzenie zabawek zaczyna wykorzystywać popularność żółwi, które zmuszone są do odkrycia jej sekretów. Poszlaki kierują ich do New Jersey, gdzie dokonują szokującego odkrycia.
Reżyser, Kent Seki, następująco skomentował zmianę otoczenia:
Dodał, że jeśli publiczności spodoba się ten pomysł, to ma w głowie podobne idee. Oznacza to, że być może nie jest to ostatni raz, gdy widzimy żółwie poza ich tradycyjnym domem. Variety podzieliło się też plakatem i pierwszym zdjęciem z produkcji:
Źródło: variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
10
paź
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1978, kończy 47 lat