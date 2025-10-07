Wojownicze żółwie ninja same w New Jersey. Pierwsze spojrzenie na nowy film krótkometrażowy

fot. materiały prasowe

Animowane Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos z 2023 roku okazały się sporym sukcesem, który przerodził się w powstanie serialu Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles, a teraz otrzymujemy pierwsze szczegóły na temat kolejnego projektu będącego animowaną produkcją krótkometrażową z tego samego uniwersum. Nazwa nie jest przypadkowa. Żółwie zaczerpną inspiracje z klasyka, który każdą zimą pojawia się na ekranach telewizorów w polskich domach.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 — Lost in New Jersey przeniesie przygody grupy nastoletnich żółwi do New Jersey. Bracia trafią tam za sprawą tajemnicy, którą próbują odkryć. Tajemnicza firma odpowiadająca za tworzenie zabawek zaczyna wykorzystywać popularność żółwi, które zmuszone są do odkrycia jej sekretów. Poszlaki kierują ich do New Jersey, gdzie dokonują szokującego odkrycia.

Reżyser, Kent Seki, następująco skomentował zmianę otoczenia:

New Jersey jest świetnym tłem dla tej historii, ponieważ jest jednocześnie blisko Nowego Jorku, ale posiada własną energię i charakterystykę, która stanowi dla żółwi wyzwanie. [...] Dorastając kochałem Wojownicze żółwie ninja oraz Kevina samego w domu. Ten projekt stara się połączyć obie te inspiracje. Żółwie cały czas próbują przetrwać - tu oznacza to nawigowanie po New Jersey.

Dodał, że jeśli publiczności spodoba się ten pomysł, to ma w głowie podobne idee. Oznacza to, że być może nie jest to ostatni raz, gdy widzimy żółwie poza ich tradycyjnym domem.