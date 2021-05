Wojownicze Żółwie Ninja jako Jedi, Chewbacca i inni. Te grafiki zadziwiają

fot. Michael Dooney/PLAYMATES)

Wojownicze Żółwie Ninia i Gwiezdne Wojny w jednym wydaniu? Firma Playmates Toys miała taką wizję. Zatrudnili oni Michaela Dooneya, który znany był z pracy przy TMNT, do stworzenia grafik obrazujących miks żółwi ninja z Gwiezdnymi Wojnami.

Ostatecznie Playmates Toys nie dostali licencji od Lucasfilmu, ale w sieci możemy zobaczyć te grafiki. Co ciekawe fani przez lata tworzyli własnej roboty zabawki inspirowane tymi grafikami. To też pokazuje, jak bardzo mogły one trafić w gust odbiorców, gdyby Lucasfilm dał Playmate tę licencję.

Co ciekawe, to nie jest jedyny taki crossover w historii Wojowniczych Żółwi Ninja. Były na przykład powiązania z potworami Universla, w którym Donatello grał Drakulę, czy Star Trekiem, w którym Leonardo wcielał się w Kirka. W newsie zobaczycie wersje zabawek z lat 90., które to pokazują.

Zobaczcie grafiki miksu ze Star Wars oraz pozostałe crossovery, które pozwolą zobaczyć, jakie szalone pomysły brali pod uwagę twórcy żółwi ninja. Sprawdźcie galerię i dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba.

