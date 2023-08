Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos - co reżyser sądzi o obsadzie filmu?

fot. materiały prasowe

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos to nowy projekt Paramount Pictures i Setha Rogena z tej franczyzy, i jednocześnie pierwszy, który w końcu pozwolił autentycznym nastolatkom użyczyć głosów tytułowym postaciom. W wywiadzie dla ComicBook.com, reżyser Jeff Rowe opowiedział o swoich uczuciach wobec obsady filmu i najbardziej zaskakującym występie.

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - Rowe o obsadzie filmu

- W sensie, to miła rzecz, robić film z Sethem Rogenem. Ludzie pomyślą: "Co? O, Seth Rogen? Film o Żółwiach Ninja, spoko. Lubię jego filmy. Pójdę na to". Byliśmy szczęściarzami, mając tak niesamowitą grupę aktorów. Każdy z nich jest ikoną. Są tak zabawni i praca z nimi była przywilejem.

Rowe kontynuował, mówiąc o występie aktora, który zaskoczył go najbardziej.

Ice Cube Robina Williamsa . Nie wiedzieliśmy za bardzo, czego możemy się po nim spodziewać. I kiedy przyszedł do studia, był dość spokojny i cichy, rozglądał się dookoła. Pomyśleliśmy: "Nie ma energii? Co się dzieje?". I w momencie gdy podszedł do mikrofonu, to przypominało mi kulisy występujako Dżina. Był tak żywy i niesamowity, tak zabawny i potrafiący szybko improwizować, że z radością się to oglądało.

Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos - fabuła, premiera

Po latach bycia chronionym przed ludzkim światem, bracia wyruszają, aby zdobyć serca nowojorczyków i zostać zaakceptowanym jako normalni nastolatkowie poprzez bohaterskie czyny. Kiedy z przyjaciółką April O'Neill atakują tajemniczy przestępczy syndykat, okazuje się, że zadarli z potężniejszym przeciwnikiem niż sądzili.

Film zadebiutuje w polskich kinach już 4 sierpnia 2023 roku.