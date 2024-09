Pierwszy zwiastun Wolfmana. Czy tak faktycznie będzie wyglądać wilkołak?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Universal

Wczoraj otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia Wolfmana, które wydają się być dowodem na to, że wilkołak z nadchodzącego rebootu będzie w 100% efektem praktycznym i charakteryzacją. Natomiast nie wszystkim internautom przypadł do gustu, co sugerują skrajnie mieszane opinie na X. Część fanów zastanawia się, czy kostium jeszcze może ulec zmianie. Dobrze poinformowany insider, Daniel Richtman, wierzy natomiast, że faktycznie tak potwór będzie się prezentować w filmie. Natomiast po odpowiednim montażu może "wyglądać nieco lepiej".

Wolfman - pierwszy zwiastun i plakat

Do sieci trafiła również pierwsza, dość przerażająca zapowiedź. Zobaczcie, jaki klimat przyszykowali dla nas twórcy.

A oto nowy plakat promujący nadchodzący film:

fot. Universal Pictures / Blumhouse

Wolfman - co wiadomo o projekcie?

Nadchodzący reboot ma być "współczesnym podejściem do klasycznej historii o wilkołaku", nad którym pracują wspólnie studio Universal oraz Blumhouse. Do grudnia 2023 roku z tym projektem był powiązany Ryan Gosling, natomiast ostatecznie tytułową rolę przejął Christopher Abbott. Na ekranie zobaczymy również Julię Garner, Sama Jaegera oraz Matildę Firth. Za kamerą stanął Leigh Whannell.

Wolfman - premiera została zaplanowana na 17 stycznia 2025 roku.