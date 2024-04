Takiego Wolverine'a jeszcze nie widzieliście! Marvel i Disney łączą siły w crossoverze z... Kaczorem Donaldem

fot. Marvel Comics

Wszyscy czekają z niecierpliwością na Deadpool & Wolverine, które po raz pierwszy na wielkim ekranie połączy te postaci. Przedtem jednak dojdzie do innego, mniej spodziewanego crossoveru pomiędzy Marvelem a Disneyem. Z okazji 50 urodzin Wolverine'a i 90 urodzin Kaczora Donalda postanowiono... połączyć te postaci.

Kaczor Donald jako Wolverine

Nowy one-shot będzie nosić tytuł Marvel & Disney: What If...? Donald Duck Became Wolverine. Za scenariusz odpowiada Luca Barbieri, a ilustracje wykona Giada Perissinotto. Historia ma czerpać inspiracje z Wolverine: Staruszek Logan, a także przedstawić inne postaci Disneya i Marvela w przerobionej wersji. Ma to być również podróż przez czas przez najbardziej ikoniczne momenty z historii obydwu bohaterów.

Barbieri wypowiedział się o podobieństwach między dwiema postaciami:

Kaczor Donald i Wolverine to dwie postaci, które ciężko sobie wyobrazić, żeby ze sobą koegzystowały, ale w rzeczywistości mają bardzo podobne do siebie charaktery. Obaj są pechowi i w gorącej wodzie kąpani, ale za to nie tracą nigdy serce, które obaj mają wielkie. Kiedy to się wyklarowało, pisanie tej historii było łatwe i przyjemne.

Marvel & Disney: What If...? Donald Duck Became Wolverine - opis fabuły

Oficjalny opis fabuły brzmi:

Kiedy Pete-Skull przerabia Duckburg w pozbawione superbohaterów pustkowia, tylko Staruszek Donald jest w stanie przechylić szalę zwycięstwa, chociaż ten po zakończeniu swoich batalii woli teraz ucinać drzemki i zajadać się szarlotką niż walczyć ze złoczyńcami. Jednak kiedy u jego progu staje Miki-Hawkeye i Goofy-Hulk, Wolverine-Donald musi podjąć decyzję. Czy podróż przez wspomnienia przekona go do zmiany zdania i ocalenia świata? A może hamak i perspektywa długiej drzemki powstrzyma go przed wysunięciem szponów po raz ostatni.

Marvel & Disney: What If...? Donald Duck Became Wolverine - okładki

Marvel & Disney: What If...? Donald Duck Became Wolverine