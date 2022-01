X Lives of Wolverine - Logan widzi swoją przeszłość. Nowa era mutantów nadchodzi

Marvel

Serwis Comic Book Resources opublikował na swojej stronie pierwsze plansze z zeszytu X Lives of Wolverine #1, która to seria wraz z innym cyklem, X Deaths of Wolverine, przeobrazi całą rzeczywistość mutantów i rozpocznie tzw. Drugą Erę Krakoi - podobnie jak pierwszą zainicjowały wydawane jednocześnie tytuły House of X i Powers of X.

Scenarzysta nadchodzącej opowieści, Benjamin Percy, już wcześniej stwierdził, że planuje podzielić się z czytelnikami "największą historią o Loganie, jaką kiedykolwiek stworzono". Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły protagonista wyruszy w podróż w przeszłość, aby ochronić "kluczową postać" dla wszystkich mutantów. Cała wędrówka zabierze go m.in. w stronę najważniejszych momentów własnego życia.

To właśnie dlatego na planszach promocyjnych widzimy m.in. słynne starcia Wolverine'a z Hulkiem (debiut Rosomaka w komiksach), Lady Deathstrike czy Sabretoothem. Na innej z ilustracji pokazano z kolei, jak Profesor X zabiera Logana do Cerebro. Zobaczcie sami:

X Lives of Wolverine #1 - plansze

Zeszyt X Lives of Wolverine #1 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 19 stycznia.