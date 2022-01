Kevin Smith: Słynne logo Punishera wróci. Dlaczego Marvel nie zastrzegł praw?

Marvel

Nie milkną echa zmiany słynnego logo Punishera w komiksach; przypomnijmy, że w nadchodzącej serii ze scenariuszem Jasona Aarona, która jest zapowiadana jako "kulminacja" dotychczasowych historii z udziałem Franka Castle'a, protagonista zostanie przywódcą organizacji Dłoń i jednocześnie przywdzieje strój, na którym zamiast ikonicznej czaszki pojawi się oblicze przywodzące na myśl diabła z mocno wyeksponowanymi rogami.

Teraz głos w całej sprawie postanowił zabrać Kevin Smith, uznawany za jednego z największych fanów komiksów superbohaterskich. W ostatnim odcinku podcastu Fatman Beyond przyznał on, że doskonale rozumie, dlaczego Marvel zdecydował się na przeprowadzenie "ewolucji" Punishera. Z biegiem czasu stał się on na tyle popularną postacią, że element, z którym bywa najczęściej kojarzony - charakterystyczna czaszka, został przywłaszczony przez osoby, z którymi Dom Pomysłów nie chce mieć do czynienia. Wspomniana wyżej zmiana miałaby więc być próbą naprawy problemu.

Reżyser spekuluje jednak, że za takim obrotem spraw równie dobrze mogą stać kwestie marketingowe. Marvel i kontrolujący go Disney nie mogli zastrzec słynnego logo Punishera jako znaku towarowego, gdyż jest ono zbyt podobne do najzwyklejszego i używanego w wielu przeróżnych sferach wizerunku czaszki. Dodanie do niej rogów teoretycznie rozwiąże kwestie prawne, choć Smith nie odniósł się do faktu, że nowy symbol Franka Castle'a budzi z kolei wyraźne skojarzenia z obliczem znanych z mitologii japońskiej i tamtejszego folkloru oni, dawniej przedstawianych jako demony i złe duchy.

W ocenie reżysera klasyczne logo Punishera prędzej czy później powróci jednak do świata Domu Pomysłów, gdyż w tej branży "nic nie trwa wiecznie". Twórca sądzi, że Frank Castle odzyska ikoniczną czaszkę w jednym z komiksów, który z natury rzeczy rozejdzie się w nakładzie "gazyliona kopii".

Tak prezentuje się logo, o które fani Marvela (i nie tylko) nieustannie toczą spory:

Punisher #1 - plansze

