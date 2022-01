Marvel - Spider-Man w konflikcie z Avengers i ciocią May. Nowa era Pajączka i nowy scenarzysta

John Romita Jr./Marvel

Marvel oficjalnie ogłosił, że w kwietniu stery nad serią The Amazing Spider-Man przejmie samodzielnie scenarzysta Zeb Wells. Przypomnijmy, że w chwili obecnej wraz z grupą innych twórców (m.in. Jed MacKay, Kelly Thompson i Patrick Gleason) rozwija on w obrębie tego samego cyklu historię Beyond, w ramach której Pajączkiem jest Ben Reilly. Wątek ten zostanie jednak zakończony w marcu w zeszycie The Amazing Spider-Man #93 - później dojdzie do restartu numeracji, a kolejny komiks serii ukaże się już z numerem 1.

W ten sposób rozpocznie się nowa era komiksowych przygód Spider-Mana, którego tytuł raz jeszcze przejmie Peter Parker. Wellsowi będzie pomagać rysownik John Romita Jr.; obaj zapowiadają, że w ich opowieści pojawią się uwielbiane przez fanów, klasyczne elementy mitologii herosa, z kolei na niektórych jego przeciwników będziemy mogli spojrzeć z innej perspektywy. Co ciekawe, w nadchodzącej historii Parker będzie skonfliktowany nie tylko z Avengers i Fantastyczną Czwórką, ale również z ciocią May.

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły kwietniowego zeszytu The Amazing Spider-Man #1:

Peter ma na pieńku z Fantastyczną Czwórką. Ma na pieńku z Avengers. Ma nawet na pieńku z ciocią May! Po straszliwym i tajemniczym zdarzeniu nikt nie chce widzieć Spider-Mana - nikt z wyjątkiem Doktora Octopusa. Doc Ock ruszy śladem Spider-Mana; Mistrz Planowania przygotował dla niego coś naprawdę okrutnego, kiedy już położy na Pajączku swoje macki. Jakby tego było mało Tombstone wykona ruch, który przypomni czytelnikom, dlaczego uznaje się go za jednego z najbardziej przerażających wrogów Spider-Mana.

Zobaczcie plansze z komiksu:

The Amazing Spider-Man #1 - plansze

Zeszyt The Amazing Spider-Man #1 zadebiutuje w USA 6 kwietnia.