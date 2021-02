Reżyser Avengers: Koniec gry chciałby wprowadzić Wolverine'a do MCU

Źródło: Marvel

Wolverine jest bardzo popularną postacią z komiksów Marvela i sukces swój może poniekąd zawdzięczać Hugh Jackmanowi, który przez bardzo długi czas wcielał się w tego bohatera na dużym ekranie. Joe Russo, reżyser filmu Avengers: Koniec gry w jednym z wywiadów zdradził, że uwielbia tę postać i byłby chętny do wyreżyserowania filmu o tej postaci w ramach MCU.

Twórca zauważa jednak, że nie jest to takie proste właśnie ze względu na fenomenalną pracę, którą wykonał Jackman.

Aby pokazać go na ekranie, to będzie bardzo trudne, ponieważ występ Hugh Jackmana był kompletny. To jest jak Batman; trzeba naprawdę wymyślić sposób, znaleźć odpowiedniego aktora, który wejdzie i nada tej postaci zupełnie inne spojrzenie. Ale naprawdę chciałbym zobaczyć go na ekranie.

Russo jest jednak zdania, że należy tej postaci dać chwilę wytchnienia. Trzeba dać wszystkim możliwość nacieszenia się tym, co było, a potem dopiero tworzyć coś nowego. Reżyser dodaje na koniec, że byłby na pewno zainteresowany stworzeniem filmu o tej postaci.