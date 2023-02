Puma i EA łączą siły. Oto ubrania i buty inspirowane Need for Speed: Unbound

fot. materiały prasowe

W ostatnim czasie coraz więcej firm z branży gier decyduje się na wypuszczanie na rynek odzieży lub obuwia związanych ich produkcjami. Jedną z nich jest Electronic Arts, które nawiązało współpracę z firmą Puma i stworzyło kolekcję inspirowaną grą Need for Speed Unbound, czyli najnowszą odsłoną wyścigowego cyklu. Wybór akurat tego tytułu nie jest specjalnym zaskoczeniem, bo gracze mieli w nim możliwość ubierania wirtualnych awatarów w ubrania znanych marek, w tym właśnie między innymi Pumy.

Kolor przewodni nowej kolekcji to czerń PUMA Black, a na odzieży i obuwiu znaleźć można logotypy Need for Speed inspirowane graffiti. W skład kolekcji wchodzą dwie bluzy z kapturem, dwie koszulki, spodnie dresowe, czapka z daszkiem oraz cztery rodzaje obuwia: modele PUMA MACO SL, RS-X, RS-TRK i RS-X JR. Poniżej możecie zapoznać się ze zdjęciami poszczególnych produktów.

Need for Speed: Unbound - ubrania i buty stworzone przez firmę Puma we współpracy z EA