Wolverine powstał w programie Weapon Plus. Teraz stworzono w nim istne bestie

Wszyscy fani postaci Wolverine'a doskonale kojarzą program Weapon Plus. W świecie komiksów Marvela zapoczątkowano go już w trakcie I wojny światowej, próbując w jego ramach stworzyć istotę obdarzoną nadnaturalnymi mocami. To właśnie to przedsięwzięcie doprowadziło do powstania Kapitana Ameryki (Broń I), Nuke'a (Broń VII), Logana (Broń X), Fantomexa (Broń XIII) i tzw. Stepford Cuckoos, ostatnich ocalałych z projektu Broń XIV. Jak się teraz okazuje, Weapon Plus wciąż działa.

Z zeszytu X-Force #21 dowiadujemy się bowiem, że w trakcie realizacji programu stworzono krwiożercze bestie określone jako Man-Slaughters (ta Broń nie ma jeszcze numeru). Mamy tu do czynienia z ludźmi, którym wszczepiono fragmenty DNA Man-Thinga, zamieniając ich ostatecznie w potężne potwory. Część z nich ma wyprany mózg, innym pozostawiono inteligencję. Zadaniem tych istot jest eliminacja wszystkich mutantów z Loganem na czele.

Beast obawia się, że Man-Slaughters mogą wyewoluować w bio-Sentinele o mocy porównywalnej z tą posiadaną przez najpotężniejszą wersję Sentineli, Nimrody.