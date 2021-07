Batman na misji w Polsce miałby Batcave ze sobą. Takiej jaskini jeszcze nie było

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku ukazał się zeszyt Batman: The Detective #4, który pokazuje czytelnikom jedyną w swoim rodzaju wersję Batcave. W tej serii Mroczny Rycerz wyruszył do Anglii, aby rozpracować grupę o nazwie Equilibrium - jej członkowie mordują osoby ocalone wcześniej przez herosa. Później jednak protagonista został oskarżony o zabójstwo Henriego Ducarda i aresztowany przez francuską policję.

Jak się teraz okazuje, by pokonać złoczyńców, Batman zabrał Batcave ze sobą. W trakcie przesłuchiwania go przez francuski oddział Interpolu Bruce Wayne zdał sobie sprawę, że został przez śledczych otruty - po ucieczce bohater ostatecznie trafił do zupełnie nowej, mobilnej Jaskini Nietoperza.

Alfred dopracował ogromny pojazd w najmniejszych szczegółach. Powstał on z myślą o zamorskich misjach Zamaskowanego Krzyżowca; odnajdziemy tu sztuczną inteligencję zachowującą się jak Oracle, protokół "Europejscy Sojusznicy Nietoperza" (najprawdopodobniej chodzi o armię robotów, które mają pomagać w czasie europejskich misji), a nawet słynnego, miniaturowego dinozaura, będącego pamiątką po zmarłym ojcu.

Zobaczcie sami:

Batman: The Detective #4 - plansze