Wonder Man nie będzie przypominać innych produkcji Marvela. Serial będzie „ekstremalnie inny”

Wystartował The Official Marvel Podcast, czyli audycja o nowościach ze świata Marvela, w której udział wziął prezes studia, Kevin Feige. Włodarz Marvel wspomniał o Wonder Manie, czyli szykowanym serialu z Yahyą Abdulem-Mateenem II w roli głównej. Feige nie miał zbyt wiele do powiedzenia o tej produkcji, ale fani otrzymają serial, którego się nie spodziewają.

Wonder Man - serial będzie czymś nowym w MCU

Prezes Marvel Studios przyznał, że to jeszcze nie czas na podawanie szczegółów Wonder Mana, ale będzie to zupełnie inna produkcja, od wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy w MCU:

Zbliża się serial, o którym niewiele dotąd rozmawialiśmy, zatytułowany Wonder Man, i o którym dzisiaj też nie będę wiele mówił, poza tym, że jest ekstremalnie inny [od pozostałych produkcji Marvela – przyp. red.]

W dalszej części podcastu Feige wspomniał, że wciąż ekscytuje go praca w Marvelu:

To bardzo ekscytujące być częścią studia działającego od 25 lat, który należy z kolei do firmy istniejącej od 85 lat, której właścicielem jest Walt Disney Company, który ma już ponad 100 lat. Wciąż jesteśmy w stanie próbować nowych rzeczy, zabierać te postacie i ich historie w nowe miejsca. To jest dla mnie ekscytujące.

Wonder Man - opis fabuły

Serial zaprezentuje perspektywę superbohatera na branżę rozrywkową. Historia skupia się na hollywoodzkim kaskaderze i aktorze, który chce osiągnąć sukces w kinie. Kwestia powiązania historii z Hollywood została bezpośrednio zaczerpnięta z komiksów Marvela.

W obsadzie powróci też Ben Kingsley w roli jedynego do tej pory aktora w MCU, którego poznaliśmy wIron Manie 3, czyli Trevora Slattery'ego. Spekuluje się, że serial będzie komentarze stanu współczesnej branży rozrywkowej.

Wonder Man - data premiery nie jest znana.

