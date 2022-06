Wonder Man - powstanie kolejny serial MCU. Za sterami twórcy Brooklyn 9-9 i Shang-Chi

fot. Marvel

Wonder Man to kolejny bohater Marvela, który doczeka się własnego serialu od Disney+. Destin Daniel Cretton, twórca Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, będzie producentem i reżyserem projektu, jednak nie wiadomo ilu odcinków. Andrew Guest (Brooklyn 9-9) będzie głównym scenarzystą produkcji. Oczekuje się, że zdjęcia do projektu wystartują w 2023 roku.

Wonder Man - kim jest postać?

Wonder Man to jedna z najstarszych postaci Marvela, po raz pierwszy przedstawiona w 1964 roku na łamach Avengers nr 9. Początkowo był złoczyńcą i pojawiał się sporadycznie we wczesnej epoce Marvela, ale pod koniec lat 70. został ukazany ponownie, tym razem jako bohater. Simon Williams, bo tak naprawdę nazywa się Wonder Mana, był członkiem-założycielem West Coast Avengers z siedzibą w Los Angeles, a heros stał się celebrytą dzięki swojej codziennej pracy jako aktor i kaskader.

fot. Marvel

Dla przypomnienia wśród serialowych projektów MCU i Disney+, które znajdują się w przygotowaniu są również między innymi Tajna Inwazja, nowa produkcja o losach Daredevila oraz 2. sezon Lokiego.