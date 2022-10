Wonder Man - Yahya Abdul-Mateen II jako nowy superbohater MCU!

fot. Netflix

Jak donosi The Hollywood Reporter Yahya Abdul-Mateen II zagra główną rolę w serialu MCU pod tytułem Wonder Man. Aktor najbardziej znany jest ze swojej roli Czarnej Manty z filmu DC Aquaman i sequela oraz z serialu Watchmen. Aktor negocjuje szczegóły kontraktu. Ostatnio oglądaliśmy go w takich filmach jak Matrix Zmartwychwstania oraz Ambulans.

Wonder Man - co wiemy o serialu?

Za sterami projektu stoją Destin Daniel Cretton (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni) i Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine), który pełni rolę głównego scenarzysty. Natomiast Cretton będzie producentem wykonawczym i prawdopodobnie wyreżyseruje odcinek.

Wonder Man pojawił się w komiksach Marvela w 1964 roku w 9. zeszycie serii Avengers. Na początku był złoczyńcą, a pod koniec lat 70. został przebudowany w superbohatera. Simon Williams (prawdziwe imię postaci) w komiksach był też założycielem grupy West Coast Avengers. Gdy nie pracował jako superbohater, zajmował się aktorstwem i kaskaderką. Dzięki temu miał status celebryty.

Na razie nie wiadomo, jak to będzie przeniesione na ekrany telewizorów. Jednakże wcześniej ogłoszono, że Ben Kingsley powróci tutaj jako aktor Trevor Slattery, więc może to być sugestią, że Hollywood z MCU będzie tutaj na pierwszym planie. Tak przynajmniej się spekuluje. Data premiery nie jest znana.