Wonder Woman 1984 - Gal Gadot tłumaczy, jak zmieniła się Diana. Patty Jenkins o spin-offie

fot. Warner Bros.

Minęło prawie siedemdziesiąt lat od wydarzeń z filmu Wonder Woman. W Wonder Woman 1984 Diana Prince jest już inną kobietą, która - siłą rzeczy - musiała zmienić się przez te dziesięciolecia. W nowym wywiadzie Gal Gadot odniosła się do tych zmian.

W pierwszym filmie badaliśmy sam proces przekształcenia się Diany w superbohaterke, prawdziwą Wonder Woman. Była świeża, młoda, niepewna. Teraz od ponad sześćdziesięciu lat żyje w męskim świecie, służąc ludzkości, czyniąc dobro. To jednak jest bardziej osobista historia. Jej własna. Z poprzednim filmem łączą ją tylko postacie Diany i Trevora.

Podkreślając, że nie jest to bezpośrednia kontynuacja tamtego filmu, Gadot dodałą:

Poza tym jest to zupełnie nowy świat, inna epoka, inna Diana. Naiwność Diany z pierwszego filmu, którą wykorzystaliśmy fabularnie, zniknęła. Jest teraz znacznie mądrzejsza. Dojrzała. Spotkacie naprawdę rozwiniętą postać.

Tymczasem Patty Jenkins wyznała, że pandemia koronawirusa skłoniła ją do przemyślenia niektórych projektów związanych z Wonder Woman (czyli kolejnej części i spin-offu o Amazonkach). Powiedziała, że póki co "wcisnęła przycisk pauzy" i nie zacznie nad tym wszystkim pracować od razu, przy czym zaznaczyła, że ma nadzieję nakręcić film o Amazonkach wcześniej. Dodała też, że nie ma pewności, na czym stanie. To, jakie decyzje podejmie Jenkins będzie, rzecz jasna, zależeć przede wszystkim od odbioru filmu Wonder Woman 1984, który - miejmy nadzieję - obejrzymy w tym roku.

W filmie tytułowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która przejdzie przemianę w antagonistkę znaną jako Cheetah. Ponadto na drodze naszej heroiny stanie demoniczny miliarder, Maxwell Lord. W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce 2 października.