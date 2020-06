Najlepsze seriale młodzieżowe. Ranking według Rotten Tomatoes

źródło: materiały prasowe

Serialowe młodzieżowe od zawsze miały mocną pozycję w telewizji. Wiele pokoleń nastolatków miało własny serial z bohaterami, z którymi bardzo łatwo było im się utożsamiać. Takie produkcje powstają do dziś i nawet jeśli może się wydawać, że poziom nieco obniżył loty, to jednak wciąż jest bogata oferta seriali w tym gatunku.

W serialach opartych na historiach nastolatków oraz ich problemów, jest coś wyjątkowego, co powoduje, że nie tylko nastolatkowie się nimi interesują. Do dziś wspomnieniami widzowie lubią powracać do Buffy: Postrach wampirów lub Beverly Hills, 90210. Współcześnie mamy chociażby Riverdale, które przynajmniej do drugiego sezonu stanowiło świetne guilty pleasure. Serwis Rotten Tomatoes zebrał średnie ocen bardzo wielu seriali młodzieżowych, aby wybrać produkcję najlepiej ocenianą. Tam, gdzie średnia ocen jest taka sama, decydowała liczba recenzji lub mamy kolejność alfabetyczną w przypadku, gdzie wynik procentowy ma taką samą liczbę recenzji.

Serialowe teen drama - która produkcja najlepsza? (82-40)

82. Between (2015) - 22% (średnia ocen krytyków w Rotten Tomatoes)

Serialowe teen drama - która produkcja najlepsza? (39-1)

39. Chilling Adventures of Sabrina (2018) - 84% w Rotten Tomatoes