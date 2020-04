Wonder Woman 1984 i Tenet tylko w kinie? Jest oświadczenie Warner Bros.

John Stankey, prezes WarnerMedia (właściciel m.in. Warner Bros) twierdził, że dział rozrywki myśli o przebudowaniu modelu dystrybucji kinowej. Scooby-Doo z 2020 roku jest jednym z nowych kierunków, bo zdecydowano się przenieść go z kina do VOD.

Zostało to oczywiście zinterpretowane w stronę tego, że Wonder Woman 1984 lub Tenet również trafią do VOD. Z tego też powodu Stankey oraz Ann Sarnoff, szefowa Warner Bros. opublikowali oświadczenie wyjaśniające sytuację. Mówią wprost: pozostają przy dystrybucji kinowej w przypadku największych filmów. Twierdzą, że Tenet i Wonder Woman 1984 zostaną wprowadzone do kin latem 2020 lub wówczas, gdy placówki zostaną otwarte.

- Tenet i Wonder Woman 1984 to taki rodzaj filmów, który przyciągnie widzów z powrotem do kin - czytamy w oświadczeniu.

Na razie nie wiadomo, kiedy kina zostaną otwarte w USA i w wielu krajach świata. W samych Stanach Zjednoczonych sytuacja związana z pandemią ciągle się pogarsza.