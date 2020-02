Wonder Woman 1984 - reżyserka nie chce zdradzić planów na trzecią część z obawy przed spoilerami

Wonder Woman 1984 to tegoroczne widowisko Warner Bros i DC o tytułowej Księżniczce Amazonek. Reżyserka projektu, Patty Jenkins została niedawno zapytana o plany na trzecią część serii. Jednak twórczyni powiedziała, że nie może zdradzić pomysłów na scenariusz, ponieważ same w sobie będą spoilerowe. Zatem w tegorocznym filmie stanie się coś, co mocno odbije się na postaci Wonder Woman i będzie punktem wyjścia dla kolejnej odsłony.

W filmie tytułowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która przejdzie przemianę w antagonistkę znaną jako Cheetah. Ponadto na drodze naszej heroiny stanie demoniczny miliarder, Maxwell Lord. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w USA i Polsce 5 czerwca.