Wonder Woman 1984 - reżyserka o złoczyńcach. Potwierdza spin-off

W Wonder Woman 1984 zobaczymy dwóch złoczyńców - Barberę Minervę aka Cheetah oraz Maxa Lorda. Patty Jenkins w nowym wywiadzie tłumaczy, że sama historia naturalnie doprowadziła do tego, że zobaczymy dwa czarne charaktery. Jej zdaniem to nie wywodzi się z jej stwierdzenia, że potrzebują dwóch postaci. Szczegółów nie zdradza, ponieważ są spoilerowe.

Potwierdza plany na spin-off o Amazonkach, który miałby być fabularnie powiązany z trzema filmami o Wonder Woman, gdyż dodaje, że ma w głowie historię na kolejny sequel. Sądzi, że nie stanie za kamerą tego filmu i będzie o to zabiegać. Wyjaśnia, że jest współautorką historii spin-offa razem z komiksowym scenarzystą Geoffem Johnsem. Niczego na temat fabuły nie zdradziła.

Wonder Woman 1984 - premiera w sierpniu 2020 roku (jeśli nie zostanie ponownie opóźniona przez pandemię koronawirusa0).