Wonder Woman 1984 - widowiskowy, nowy zwiastun filmu. Tak wygląda Cheetah

DC Fandome to wielkie wydarzenie organizowane przez DC oraz Warner Bros, na którym prezentowane są produkcje filmowe, serialowe i gamingowe oparte na komiksach wydawnictwa. Swój panel miało widowisko Wonder Woman 1984, na którym pojawili się członkowie obsady filmu oraz reżyserka produkcji Patty Jenkins. W czasie spotkania pokazano nowy zwiastun projektu. Trafił on również do sieci. Materiał jest dostępny poniżej.

W filmie tytułowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która przejdzie przemianę w antagonistkę znaną jako Cheetah. Ponadto na drodze naszej heroiny stanie demoniczny miliarder, Maxwell Lord. Na swojej drodze nasza bohaterka spotka również swoją miłość z przeszłości, Steve'a Trevora.

A oto zwiastun z polskimi napisami:

W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 - premiera filmu w Polsce 2 października.