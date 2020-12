Wonder Woman 1984 - skąd Max Lord naprawdę czerpał moc? Stoi za tym potężny złoczyńca

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Warner Bros./The Direct

W Wonder Woman 1984 zobaczyliśmy dwóch złoczyńców znanych już z komiksów DC; byli to Maxwell Lord i Barbara Ann Minerva aka Cheetah. Jesteśmy niemal pewni, że sposób działania pierwszego z nich może wprawić widzów w konfuzję. Przypomnijmy, że portretowany przez Pedro Pascala antagonista wszedł w posiadanie tzw. Dreamstone, artefaktu, który pozwala jego właścicielowi spełniać życzenia swoje (Lord zapragnął zostać ucieleśnieniem przedmiotu) i innych postaci - za każdym jednak razem dana osoba musi zapłacić pewną cenę za realizację marzenia.

Ta geneza mocy Lorda różni się od tej, którą zobaczyliśmy w komiksach - tam złoczyńca posługiwał się przede wszystkim zdolnościami telepatycznymi. Składa się jednak tak, że sam Dreamstrone kryje większą historię, związaną z potężnym złoczyńcą z uniwersum DC.

W jednej ze scen produkcji Diana zdołała odczytać napisy na artefakcie, odkrywając, że zostały one stworzone "językiem bogów". Chwilę później Amazonka wymienia kilka przydomków twórcy przedmiotu: Dechalafrea Ero, Dolos, Mendacius i Książę Oszustwa (ang. Duke of Deception). To ostatnie określenie ma swój komiksowy odpowiednik.

Duke of Deception to bowiem jeden z pierwszych wrogów bohaterki, którego do uniwersum DC wprowadzono już w 1941 roku w zeszycie Wonder Woman #2 - wówczas pokazano go jako swoistego ministra propagandy w służbie boga wojny, Aresa. Antagonista posiadał zdolność wpływania na umysły innych postaci, zmieniając myśli i pragnienia polityków czy dowódców wojskowych; przybierał także rozmaite formy wyglądu. Współtwórca złoczyńcy, William Moulton Marston, uznawał go za fizyczne uosobienie schematu, w jaki na człowieka oddziałują różnorakie formy opresji z patriarchatem i mizoginią na czele.

Z biegiem czasu postać Księcia Oszustwa była w powieściach graficznych marginalizowana, a jego obecność sprowadzono najczęściej do gościnnych występów. Jeszcze w trakcie Brązowej Ery Komiksu Duke of Deception zaczął operować na własną rękę, niezależnie od Aresa.