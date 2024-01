World of Warcraft: Dragonflight - aktualizacja 10.2.5 już dostępna. Dragonriding w całym Azeroth!

fot. Blizzard Entertainment

W World of Warcraft: Dragonflight zadebiutowała nowa aktualizacja o numerze 10.2.5. Nasiona Odnowy, bo tak ją zatytułowano, wprowadza sporo nowej zawartości. Gracze otrzymali między innymi możliwość korzystania ze smoczych wierzchowców w całym Azeroth (z prędkością odpowiadającą 80% ich maksymalnej szybkości lotu), a pod koniec miesiąca wystartuje kolejny puchar. Nowością jest też możliwość udawania się do podziemi u boku towarzyszy sterowanych przez sztuczną inteligencję. Jak na razie taka opcja dostępna jest w ośmiu lochach z Dragonflight na normalnym poziomie trudności, choć nie można wykluczyć, że z czasem zostanie to rozszerzone.

W Nasionach Odnowy nie zabrakło również nowych zadań. Zajmiemy się między innymi odbudową stolicy nocnych elfów, Bel'Ameth, a także pomożemy królowi Szarogrzywemu w odbiciu ziem Gilneas.

Poniżej możecie zapoznać się z dwoma materiałami prezentującymi aktualizację 10.2.5: zwiastunem premierowym oraz obszernym wideo z podsumowaniem nowości.