World of Warcraft: Dragonflight z nową aktualizacją. Punkt Handlowy ma zachęcić graczy, by regularnie wracali do gry

fot. Blizzard Entertainment

25 stycznia w Europie zadebiutowała aktualizacja 10.0.5 do World of Warcraft: Dragonflight. Wprowadza ona nie tylko standardowe poprawki błędów i balansu klas, ale również nową zawartość, w tym wyczekiwany od dłuższego czasu Punkt Handlowy (Trading Post), który umożliwi graczom zdobywanie przedmiotów kosmetycznych w postaci między innymi wierzchowców czy pancerzy i broni do transmogryfikacji. Warto jednak zaznaczyć, że zainteresowani skorzystają z niego dopiero od 1 lutego - na taki krok zdecydowano się prawdopodobnie ze względu na comiesięczną rotację.

Trading Post to również sposób, by zachęcić użytkowników do regularnego powrotu do gry, a tym samym do ciągłego opłacania abonamentu. Za samo zalogowanie każdego miesiąca gracze otrzymają bowiem 500 punktów na wykorzystanie na zakupy. Kolejne 500 punktów będzie można zdobyć za wykonywanie różnego rodzaju zadań. Rozwiązanie to przypomina popularne battle passy, choć w tym przypadku nie będzie możliwości wydania prawdziwych pieniędzy na przyśpieszenie postępów i szybsze zdobycie nagród.

Oprócz tego patch 10.0.5 wprowadza nowe wydarzenie o nazwie The Storm's Fury, a wraz z nim kolejne zadania, wirtualną walutę (Essence of the Storm) i nagrody - w tym wyposażenie i wierzchowce, a także rozbudowuje system transmogryfikacji o możliwość wykorzystywania przedmiotów pospolitych i marnych (czyli oznaczonych białym i szarym kolorem). Pojawiły się również nowe opcje dostosowania interfejsu oraz udogodnienia dla graczy z niepełnosprawnościami. Pełną listę zmian wprowadzonych w aktualizacji możecie znaleźć na oficjalnej stronie gry.