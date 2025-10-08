Wydarzenie Legion Remix już dostępne w World of Warcraft. Lubiany dodatek powraca w nowej odsłonie

fot. Blizzard Entertainment

Legion Remix to sezonowe wydarzenie, w którym gracze tworzą nową postać zwaną Timerunnerem. Do wyboru jest 12 klas znanych, które dostępne były w momencie premiery dodatku Legion. Następnie można przejść całą kampanię w przyspieszonym tempie i osiągnąć maksymalny, 80. poziom doświadczenia. Nie zabrakło jednak kilku istotnych zmian w rozgrywce.

Co nowego w World of Warcraft: Legion Remix?

Odświeżone Artefakty – każda z klasowych broni otrzymała własne drzewko rozwoju z pięcioma ścieżkami: natury, spaczenia, mocy tajemnej, burzy i światłości.

– każda z klasowych broni otrzymała własne drzewko rozwoju z pięcioma ścieżkami: natury, spaczenia, mocy tajemnej, burzy i światłości. Poziomy świata – gracze mogą zwiększyć poziom trudności, by zmierzyć się z większymi wyzwaniami i zdobyć bardziej atrakcyjne nagrody.

– gracze mogą zwiększyć poziom trudności, by zmierzyć się z większymi wyzwaniami i zdobyć bardziej atrakcyjne nagrody. Klucze Timeworn Keystones – możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w lochach Mythic+. Powracają znane z klasycznego Legionu afiksy, a do tego pojawiają się zupełnie nowe.

– możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w lochach Mythic+. Powracają znane z klasycznego Legionu afiksy, a do tego pojawiają się zupełnie nowe. Więcej miejsca na postacie – każdy gracz otrzymuje pięć dodatkowych slotów na postacie, by móc stworzyć Timerunnerów. Co więcej, tym razem postacie Timerunnerów można przenieść do aktualnego dodatku ( The War Within

World of Warcraft: Legion Remix to także doskonała okazja, by zdobyć rzadkie przedmioty kosmetyczne. Na graczy czekają m.in. wyjątkowe zestawy pancerzy oraz trudno dostępne bronie, takie jak Scythe of the Unmaker i Taeshalach. Powraca także niedostępny od dłuższego czasu wierzchowiec – Violet Spellwing.

Pamiętajcie, że na zdobycie interesujących Was przedmiotów macie tylko kilka miesięcy. World of Warcraft: Legion Remix zakończy się 20 stycznia 2026 roku.