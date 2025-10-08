Wydarzenie Legion Remix już dostępne w World of Warcraft. Lubiany dodatek powraca w nowej odsłonie
W grze World of Warcraft rozpoczęło się ograniczone czasowo wydarzenie Legion Remix, które pozwala graczom wrócić do dodatku z 2016 roku – tym razem w znacznie zmodyfikowanej formie.
Legion Remix to sezonowe wydarzenie, w którym gracze tworzą nową postać zwaną Timerunnerem. Do wyboru jest 12 klas znanych, które dostępne były w momencie premiery dodatku Legion. Następnie można przejść całą kampanię w przyspieszonym tempie i osiągnąć maksymalny, 80. poziom doświadczenia. Nie zabrakło jednak kilku istotnych zmian w rozgrywce.
Co nowego w World of Warcraft: Legion Remix?
- Odświeżone Artefakty – każda z klasowych broni otrzymała własne drzewko rozwoju z pięcioma ścieżkami: natury, spaczenia, mocy tajemnej, burzy i światłości.
- Poziomy świata – gracze mogą zwiększyć poziom trudności, by zmierzyć się z większymi wyzwaniami i zdobyć bardziej atrakcyjne nagrody.
- Klucze Timeworn Keystones – możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w lochach Mythic+. Powracają znane z klasycznego Legionu afiksy, a do tego pojawiają się zupełnie nowe.
- Więcej miejsca na postacie – każdy gracz otrzymuje pięć dodatkowych slotów na postacie, by móc stworzyć Timerunnerów. Co więcej, tym razem postacie Timerunnerów można przenieść do aktualnego dodatku (The War Within) w dowolnym momencie, a nie dopiero po zakończeniu wydarzenia.
World of Warcraft: Legion Remix to także doskonała okazja, by zdobyć rzadkie przedmioty kosmetyczne. Na graczy czekają m.in. wyjątkowe zestawy pancerzy oraz trudno dostępne bronie, takie jak Scythe of the Unmaker i Taeshalach. Powraca także niedostępny od dłuższego czasu wierzchowiec – Violet Spellwing.
Pamiętajcie, że na zdobycie interesujących Was przedmiotów macie tylko kilka miesięcy. World of Warcraft: Legion Remix zakończy się 20 stycznia 2026 roku.
