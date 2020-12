World of Warcraft - nadchodzi The Burning Crusade Classic? Blizzard pyta graczy o zdanie

Blizzard

World of Warcraft Classic to prawdziwy powrót do przeszłości, dzięki któremu gracze mogą zobaczyć, jak to popularne MMORPG wyglądało przed kilkoma dodatkami, które wprowadziły nie tylko nowe historie, ale też wiele zmian i mechanik. Niektórzy zastanawiali się, jak Blizzard zamierza rozwijać tę "klasyczną" wersję gry i właśnie poznaliśmy jedną z możliwości...

Internauci donoszą, że otrzymują ankiety od Blizzard Entertainment. Wśród pytań znalazło się m.in. jedno o pojawienie się serwerów z The Burning Crusade oraz... zupełnie "świeżych" serwerów, które pozwolą na zabawę w WoW Classic bez jakichkolwiek dodatków, a nawet aktualizacji. Oznacza to, że gracze mieliby tam dostęp wyłącznie do dwóch raidów - Molten Core i Onyxia's Lair, zabrakłoby też wielu innych elementów, takich jak pola bitewne do rozgrywek PvP.

Oczywiście sam fakt istnienia takiej ankiety nie musi niczego przesądzać. Wygląda jednak na to, że twórcy nie zamierzają aktualny stan World of Warcraft Classic (niedawno wprowadzono tam raid Naxxramas) nie będzie jednak definitywnym końcem projektu.