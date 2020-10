World of Warcraft: Shadowlands - jest nowa data premiery! Kiedy zagramy?

Blizzard Entertainment

Gdyby wszystko poszło z planem, to już teraz moglibyśmy zwiedzać krainę umarłych w World of Warcraft: Shadowlands, bo rozszerzenie miało trafić do graczy pod koniec października. Tak się jednak nie stało i twórcy zdecydowali się na przesunięcie debiutu po to, by dopracować wszystkie elementy i naprawić błędy, na które natknięto się w fazie testów alfa oraz beta. Na szczęście opóźnienie to nie będzie zbyt długie - teraz podano nową datę i z dodatkiem zapoznamy się już 24 listopada.

Już 10 listopada wystartuje zaś specjalne wydarzenie w świecie gry, w którym gracze staną do walki z armiami nieumarłych. Nie zabraknie nowych zadań do wykonania oraz przedmiotów do zdobycia. Pierwszy raid, a także pierwszy sezon rozgrywek PvP rozpoczną się zaś 9 grudnia.

Opublikowano też krótki, fabularny zwiastun. Zdradza on, że w Shadowlands zobaczymy wielu dawno niewidzianych bohaterów - zobaczcie sami.