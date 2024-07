fot. Blizzard Entertainment

World of Warcraft doczekało się nowej, istotnej aktualizacji przygotowującej świat gry na nadchodzące rozszerzenie The War Within. Rozszerzono w nim możliwości podniebnego lotu (skyriding), dzięki czemu od teraz system ten działa nie tylko na smokowcach, ale na zdecydowanie większej liczbie wierzchowców.

Pre-patch wprowadza też między innymi nowy system zarządzania postaciami - Oddziały (Warbands). Od teraz wszystkie postacie gracza na koncie współdzielą osiągnięcia i reputacje, a także mają dostęp do wspólnego banku oddziału. Zmianie uległ również ekran wyboru postaci i pojawiła się na nim możliwość ustawienia czwórki ulubieńców, którzy znajdą się na górze listy.

Listę nowości domykają zmiany dotyczące balansu klas. Mają one na celu wprowadzenie korekt i poprawek przed wprowadzeniem Talentów Bohaterów w dodatku.

Druga część aktualizacji zadebiutuje 30 lipca. Tego samego dnia wystartuje wydarzenie o nazwie Świetliste Echa, które będzie okazją do zmierzenia się z nowymi wyzwaniami i zdobycia wyjątkowych nagród.

World of Warcraft: The War Within - premiera rozszerzenia już 27 sierpnia. Wczesny dostęp rozpocznie się cztery dni wcześniej, od 24 sierpnia.