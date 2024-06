World War Hulk nie będzie tym, czego oczekiwali fani? MCU czeka spora zmiana

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel Studios

Pojawiły się kolejne plotki o planowanym przez Marvela filmie World War Hulk, który miałby być ekranizacją popularnego komiksu autorstwa Grega Paka z 2007 roku. Jak ujawnił serwis The Cosmic Circus fani nie powinni spodziewać się wiernej adaptacji tej historii. Studio zamierza zupełnie inaczej podejść do powrotu Hulka, a pierwsze fundamenty do wprowadzenia innych Olbrzymów zostały już położone w poprzednich produkcjach studia.

World War Hulk - Marvel ma inny plan na powrót Hulka

Podwaliny pod World War Hulk miały zostać położone w Spider-Man: Daleko od domu, WandaVision, Falcon i Zimowy żołnierz, Czarna Wdowa, Eternals, Spider-Man: Bez drogi do domu, Ms. Marvel, Mecenas She-Hulk, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu i Tajna Inwazja. W każdym z tych filmów i seriali pojawił się wątek, który ma mieć znaczenie w nadchodzącej produkcji o Hulku.

Istotnym wątkiem w świecie Marvela jest strach światowych przywódców przed superbohaterami, a także fakt, że Avengersów już nie ma. Doprowadziło to do wyścigu zbrojeń, w którym różne kraje chcą mieć swoich własnych żołnierzy z nadludzkimi mocami. To wyjaśnia próbę kradzieży Vibranium z Wakandy przez Francję oraz zdobycia przez CIA cennego surowca.

Z kolei w Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat jednym z wątków ma być pozyskanie z wyrastającego z planety Celestiana metalu znanego jako Adamantium. Z kolei w Thunderbolts* zostanie wprowadzony nowy superbohater, znany jako Sentry, który ma pracować dla Valentiny Allegry de Fontaine.

Do uniwersum powróci Samuel Sterns, znany jako The Leader, grany przez Tima Blake’a Nelsona, którego ostatni raz widzieliśmy w Incredible Hulk. W Kapitanie Ameryce 4 złoczyńca ma stworzyć armię superżołnierzy dla amerykańskiego rządu, a także zamienić prezydenta Thaddeusa Rossa w Red Hulka.

Jak czytamy w wyjaśnieniach The Cosmic Circus dotyczących planów na World War Hulk:

Marvel Studios przygotowuje projekt World War Hulk, aczkolwiek nie w sposób, jakiego ludzie by oczekiwali. Pomysł jest taki, aby Bruce Banner, który zapowiadał przykre skutki związane z dostępem do jego krwi przez nieuprawnione osoby, co miało miejsce w serialu Mecenas She-Hulk, wreszcie zobaczył, jak spełnia się jego największy koszmar – światowe rządy, w tym amerykański, tworzą własne Hulki.

To może być punkt zwrotny dla Bannera i potencjalnie może oznaczać powrót oryginalnego, dzikiego Hulka, którego ludzie chcieli zobaczyć od dawna. Będzie nim tak długo, dopóki nie wygra walki z Red Hulkiem, co ma nastąpić wcześniej niż później.

Tym samym Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat nie będzie wprowadzeniem do Avengers 5, czy Avengers: Secret Wars, ale do innego wydarzenia w MCU, które ma inspirować się komiksowym World War Hulk.

