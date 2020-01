WOŚP 2020: Najciekawsze aukcje popkulturowe

WOŚP 2020, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wielka akcja charytatywna, która co roku przyciąga ludzi również ze świata popkultury. W tym roku orkiestra gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Aukcje podczas WOŚP 2020 standardowo są przeprowadzane na portalu Allegro.pl. Można tam znaleźć wiele smakowitych kąsków dla zamożnych fanów popkultury z różnych jej dziedzin. Zdecydowaliśmy się wybrać dla Was najciekawsze aukcje popkulturowe, jakie są tam obecne.

WOŚP 2020 - aukcje popkulturowe

Jesteście fanami muzyki filmowej. Do zakupu są zdjęcia z autografem popularnych hollywoodzkich kompozytorów. Napisali on dedykację specjalnie dla WOŚP. Sprawdźcie aukcje z zdjęciami z Alexandrem Desplatem (dwa Oscary, ostatnio za Kształt wody), Michaelem Giacchino (Star Trek, Han Solo, animacje Pixara), Craigem Armstrongiem (Moulin Rouge, Love Actually, Wielki Gatsby) oraz Hildur Gudnadottir (Joker, Czarnobyl). Autografy zdobył fanowski portal o muzyce filmowej - soundtracks.pl

Wyjątkowym przedmiotem aukcji jest samochód KITT z serialu Knight Rider. Jego autentyczność jest certyfikowana, a do tego jeszcze jest autograf Davida Hasselhoffa. Sprawdźcie aukcje - cena oczywiście bardzo wysoka.

Nie brak też gadżetów związanymi z serialami:

- Wikingowie - plakaty - sprawdź

- Wataha - plakaty z autografami - sprawdź aukcję z czapką postaci granej przez Lichotę oraz kalendarzem.

- Wiedźmin - zestaw przygotowany przez Platige Image z autografami - sprawdź oraz medalion Geralta.

- Doktor Who - replika dziennika River Song - sprawdź

- The Mandalorian- fanowski rysunek przygotowany na rzecz WOŚP

Nie brak też ciekawych gadżetów związanymi z polskimi filmami. Na przykład oryginalna suknia postaci granej przez Izabelę Scorupco w Ogniem i mieczem (sprawdź) oraz kurtka Franza Mauera z Psów przekazana przez Bogusława Lindę (sprawdź).

A tak to można znaleźć sporo autografów do kupienia polskich i zagranicznych aktorów. Nazwisko jest podlinkowany do aukcji: Jerzy Stuhr, Quentin Tarantino, Paweł Domagała i Piotr Rogucki, Marcin Dorociński, Agata Kulesza, Arkadiusz Jakubik, Magdalena Cielecka, Artur Żmijewski, Maciej Stuhr, Paul Wesley, Marie Avgeropoulos oraz Ian Somerhalder.