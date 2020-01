Współtwórca Silent Hill rozpoczyna prace nad nowym projektem

Masahiro Ito to człowiek, który odpowiedzialny był za maszkary i potwory z gier Silent Hill, Silent Hill 2, Silent Hill 3 oraz skasowanego projektu z Normanem Reedusem w roli głównej. Twórca ten ogłosił, że rozpoczyna prace nad nowym projektem i ma nadzieje, że tym razem nie zostanie on skasowany.

Ito nie ujawnił żadnych szczegółów. Nie wiemy, jaka firma zaangażowana jest w tę produkcję i czym dokładnie ona będzie. Patrząc na dotychczasowy dorobek tego autora, można jednak zaryzykować stwierdzenie, że będzie to kolejny horror.

Możliwe, że Masahiro Ito ponownie skrzyżował zawodowe ścieżki z Hideo Kojimą. Twórca niedawnego Death Stranding wspominał jakiś czas temu, że chętnie podjąłby się stworzenia horroru.

I'm working on a title as a core member. I hope the title won't be cancelled.

