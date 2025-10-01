Reklama
Niespodzianka na 30-lecie Wszyscy kochają Raymonda. Będzie odcinek specjalny

CBS potwierdził, że powstanie odcinek specjalny na 30. rocznicę premiery serialu komediowego Wszyscy kochają Raymonda. Znamy szczegóły!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  cbs 
wszyscy kochają raymonda
21. Ray Barone (Wszyscy kochają Raymonda ) fot. materiały prasowe
CBS postanowiło uczcić 30-lecie serialu Wszyscy kochają Raymonda i zaprezentuje zupełnie nowy odcinek specjalny

Wszyscy kochają Raymonda - odcinek specjalny

Nowy odcinek będzie trwał ok. 90 minut i zostanie stworzony przez twórcę serialu - Phila Rosenthala oraz Raya Romano. Pojawią się w nim wywiady z aktorami z głównej obsady - potwierdzono, że będą to Brad Garrett, Patricia Heaton, Monica Horan, Madylin Sweeten oraz Sullivan Sweeten, a także niepublikowane wcześniej materiały zza kulis. Produkcja uhonoruje także ulubieńców fanów - Doris Roberts (zmarłą w 2016 roku) i Petera Boyle'a (zmarłego w 2006 roku). 

Odcinek specjalny zostanie wyprodukowany przez Fulwell Entertainment, a do grona producentów wykonawczych należą Ray Romano, Phil Rosenthal, Rory Rosegarten, Eddy Yablans, Gabe Turner, Emma Conway oraz Eric Pankowski.

Nie znamy jeszcze daty premiery ani miejsca, w którym będzie można obejrzeć go w Polsce.

To ona mogła zagrać Monikę w Przyjaciołach. Dostała inną rolę w serialu

Serial miał swoją premierę w 1996 roku i doczekał się dziewięciu sezonów. Zdobył także 15 nagród Emmy. Tytułowy bohater to dziennikarz sportowy, który zmaga się z nadopiekuńczymi rodzicami, mieszkającymi po drugiej stronie ulicy. W 2011 roku powstał nawet polski odpowiednik serialu, zatytułowany Wszyscy kochają Romana

Serial Link not found jest dostępny do obejrzenia na Prime Video.

 

Źródło: deadline

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  cbs 
wszyscy kochają raymonda
