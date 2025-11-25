Reklama
Wszystko dozwolone - będzie 2. sezon. Najgorszy serial 2025 roku jednak hitem

Wszystko dozwolone to nowy serial producenta Ryana Murphy'ego z gwiazdorską obsadą. Pomimo skrajnie negatywnych recenzji podjęto decyzję o realizacji 2. sezonu. Wszyscy są tym zaskoczeni, ale wyniki oglądalności przemówiły za racjonalnością przedłużenia.
Wszystko dozwolone fot. materiały prasowe
Amerykańska platforma Hulu, która odpowiada za realizację serialu Wszystko dozwolone, ogłosiła, że powstanie 2. sezon. Powód? Wyniki oglądalności serialu są świetne, więc widzowie oglądają pomimo tego, że produkcja została ochrzczona mianem "najgorszego serialu 2025 roku".

Wszystko dozwolone - recenzja pierwszych odcinków

Wszystko dozwolone - będzie 2. sezon

Wyniki oglądalności przeważyły nad odbiorem serialu. Innymi słowy, prawdopodobnie cała narracja o tym, że to najgorszy serial 2025 roku, przyciągnęła ludzi przed ekrany. W sieci są zasadniczo same negatywne recenzje i jedna pozytywna, co według Rotten Tomatoes, który zbiera recenzje krytyków, przekłada się na 3% pozytywnych recenzji. Widzowie wcale lepiej go nie oceniają, bo według IMDb mamy średnią 3/10.

Historia opowiada o kancelarii prawniczej złożonej tylko z kobiet, które zajmują się różnymi sprawami związanymi z rozwodami. W obsadzie są Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson, Teyana Taylor, Matthew Noszka oraz Ed O'Neill.

Serial Wszystko dozwolone w Polsce jest dostępny na platformie streamingowej Disney+. Decyzja o drugim sezonie została podjęta przed premierą finału.

Źródło: deadline.com

