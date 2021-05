Wychowane przez wilki - wiele nowych nazwisk w obsadzie serialu HBO Max

HBO Max

We wrześniu 2020 roku oficjalnie ogłoszono, że powstanie 2. sezon serialu Wychowane przez wilki, który w USA można obejrzeć w HBO Max, a w Polsce na HBO GO. Według podanych informacji w tamtym czasie była to najpopularniejsza produkcja oryginalna na amerykańskiej platformie (i jeden z pierwszych oryginalnych seriali Maxa). Zainteresowanie kolejnymi odcinkami wzrastało co tydzień o 50%. Ridley Scott współtworzył serial z Aaronem Guzikowskim i wyreżyserował pierwsze dwa odcinki. Reżyser już wówczas wyjawił, że nad historią z drugiej serii pracuje od pewnego czasu. Za scenariusz ponownie odpowiada Guzikowski.

Prace na planie 2. sezonu trwają, a teraz portal Deadline podaje sześć nazwisk aktorów i aktorek, którzy dołączyli do obsady. Będą to: Peter Christoffersen (When the Dust Settles), Selina Jones (Fragments), Morgan Santo (The Watch), James Harkness (Anna Boleyn), Kim Engelbrecht (Niewidzialny wróg), Jennifer Saayeng (Obserwowani). W kogo się wcielą?

Christoffersen zagra Cleavera, oddanego żołnierza ateistów i weterana wojny na Ziemi. Jones wcieli się w "Babcię", androida zbudowanego tysiące lat temu przez członków zaginionej cywilizacji. Santo zagra Vrille, w pełni humanoidalnego androida zbudowanego na zamówienie, tak by wyglądał i zachowywał się, jak prawdziwa Vrille Pell. Harkness zagra Tamerlane, ateistycznego żołnierza o specyficzne j osobowości. Engelbrecht zagra postać zwaną Decima. Jest to wybitna persona, naukowczyni mająca na sumieniu wiele nietypowych eksperymentów. Saayeng zagra Nervę, twardą ateistkę, która zarządza podziemną siecią towarów i usług.

HBO Max

Produkcja opowiada o dwóch androidach - Ojcu i Matce - którzy mają za zadanie wychować ludzkie dzieci na tajemniczej planecie. Kiedy religijne konflikty zaczynają zagrażać dalszemu istnieniu prężnej ludzkiej kolonii, androidy przekonują się, że kontrolowanie ludzkich wierzeń jest trudnym i niebezpiecznym zadaniem. W głównej obsadzie są Travis Fimmel, Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah i Ivy Wong.

Zobacz także:

Data premiery 2. sezonu nie jest jeszcze znana.